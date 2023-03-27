Haber Giriş: 27 Mart 2023 Pazartesi 03:00Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Hatay'da 3,8 büyüklüğünde deprem
Hatay Samandağ'da 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Hatay’ın Samandağ ilçesinde 3,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Saat 02.56'da olan deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 27, 2023
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Büyüklük:3.8 (Ml)
Yer:Samandağ (Hatay)
Tarih:2023-03-27
Saat:02:56:31 TSİ
Enlem:36.189 N
Boylam:35.974 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/pPX1ETeqaD@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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