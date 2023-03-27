Haber Giriş: 27 Mart 2023 Pazartesi 06:11Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Siirt'te park halindeki kamyonet küle döndü
Siirt’te park halindeki kamyonet yanmaya başladı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken kamyonet kullanılamaz hale geldi.
Yangın, saat 00.30 sıralarında Sakarya Mahallesi 503. Sokak'ta park halinde bulunan kamyonette meydana geldi.
Park halindeki kamyonet, henüz bilinmeyen nedenle motor kısmından alev alarak yanmaya başladı. İhbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
[Fotoğraf: DHA]
Yandığı sırada freni boşalan kamyonet, bir binaya doğru hareket etti.İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen alevlerin ardından kamyonet kullanılamaz hale geldi.
Ekipler, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı.
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