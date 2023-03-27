Haber Giriş: 27 Mart 2023 Pazartesi 06:21Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Gaziantep’te bağ evinde silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Gaziantep'te bağ evinde meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Merkez Şahinbey ilçesine bağlı Cebeler Mahallesi yakınlarındaki bağ evinde henüz belirlenemeyen nedenle silahlı kavga çıktı.
Tabancayla vurulan Sinan K, olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan Hakan K. ise ambulansla Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sinan K'nin cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Jandarma ekipleri olaya ilişkin soruşturma başlattı.
Etiketler: Gaziantep
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