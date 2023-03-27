Haber Giriş: 27 Mart 2023 Pazartesi 09:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van'da 78 kilo 270 gram uyuşturucu ele geçirildi
[Fotoğraf: Getty]
Van'da geçen hafta 78 kilo 270 gram uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenler ile sokak satıcılarına yönelik çalışmalar sürüyor.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 20-26 Mart'ta düzenlenen operasyonlarda 78 kilo 270 gram uyuşturucu ve 15 kilo 900 gram skunk ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
Etiketler: Van Uyuşturucu Narkotik
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