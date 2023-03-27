İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenler ile sokak satıcılarına yönelik çalışmalar sürüyor.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 20-26 Mart'ta düzenlenen operasyonlarda 78 kilo 270 gram uyuşturucu ve 15 kilo 900 gram skunk ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.