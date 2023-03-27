Haber Giriş: 27 Mart 2023 Pazartesi 09:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sakarya'da terör operasyonlarında 23 gözaltı
Sakarya'da terör örgütlerine yönelik operasyonlarda yakalanan 23 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütlerinin eylemlerinin önlenmesi ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik kent genelinde operasyonlar düzenledi.
Operasyonlarda, terör örgütü PKK/KCK içerisinde faaliyet gösterdiği belirlenen 2, DEAŞ içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 8 zanlı yakalandı.
Ayrıca, FETÖ içerisindeki faaliyetleri sebebiyle haklarında yakalama kararı bulunan 13 şüpheli de gözaltına alındı.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Sakarya PKK/KCK FETÖ Terör Örgütü DEAŞ
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