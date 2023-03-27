ŞUSKİ'den yapılan yazılı açıklamada, Karaköprü ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan sağanağın kısa sürede cadde ve sokaklarda göllenmelere neden olduğu hatırlatıldı.

Şebeke suyunun bulanıklık değerinde artış yaşandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Karaköprü ilçesi Atakent, Batıkent, Doğukent, Güllübağ, Narlıkuyu, Çamlıyayla ve Akbayır mahallelerimizi besleyen su şebekemizin bulanıklık değerinde artış tespit edilmesi nedeniyle bu mahallelerimizdeki şebekeden gelen suyun sadece kullanım suyu olarak kullanılması önem arz etmektedir."