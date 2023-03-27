Haber Giriş: 27 Mart 2023 Pazartesi 11:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 38 tutuklama
[Fotograf: TRT Haber]
Ankara'da son bir haftada narkotik birimlerince düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 336 zanlıdan 38'inin tutuklandığı belirtildi.
Ankara İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince son 7 günde uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 336 zanlı gözaltına alındı.
Zanlılardan 38'i tutuklanırken, aramalarda 20 kilo 287 gram uyuşturucu, 4 bin 428 sentetik ecza maddesi, 172 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Etiketler: Ankara Uyuşturucu Narkotik
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