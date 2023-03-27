İçlerinde 17 yıl, 16 yıl, 12 yıl hapis cezaları olan şahıslarında olduğu 160 şüpheliyi gözaltına alan ekipler, yaptıkları denetimlerde 4 tüfek, 159 fişek, 5 tabanca, 158 adet tabancaya ait fişek ve 4 kurusıkı tabanca ele geçirdi.

Çeşitli uyuşturucu maddeler bulundu

Hırsızlık olaylarıyla ilgilide çalışma yapan ekipler, 30 olayı aydınlatırken, 39 şahsı gözaltına aldı.

Uyuşturucu satıcılarına yönelik de uygulamalar yapan ekipler, 17 şahsa adli işlem yaparken, uyuşturucu 2 hap, 23 gram metamfetamin,127 gram esrar, 9 sentetik ecza, 6 kök hint Keneviri ile 12 hint keneviri tohumu ele geçirdi.