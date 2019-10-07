Doğu Karadeniz Bölgesi'nde dün akşam saatlerinde başlayan sağanak, Trabzon, Rize ve Artvin'de etkili oldu. Trabzon'da cadde ve sokaklar göle döndü, yayalar ve sürücüler zor anlar yaşadı.

Rize'nin Ardeşen ilçesinde meydana gelen heyelanda 17 köy yolu ulaşıma kapandı. Ardeşen ilçesine bağlı Tunca beldesi karayolu da heyelan sonucu ulaşıma kapanırken, bazı evlerin zemin ve bodrum katlarını su bastı.

Yolda mahsur kalan 7 kişiyi ekipler kurtardı

Rize’de Irmak Köyü Azaklı mevkiinde aşırı yağışlar nedeniyle köprü su altında kalınca araç içerisinde 7 kişi yolda mahsur kaldı. Heyelanın da yaşandığı alanda mahsur kalan vatandaşlar AKUT ve AFAD ekiplerini arayarak yardım istedi.

Ekipler kısa sürede olay yerine ulaşırken, Özel İdare'ye ait kepçe ile heyelanın kapattığı yol açılarak araç ve içerisindeki 7 kişi kurtarıldı.

[Artvin'de şiddetli yağış sonucu evlerinde mahsur kalan kişiler, ekipler tarafından kurtarıldı. Fotoğraf: DHA]

Köy yolları ulaşıma kapandı

Ardeşen ve Tunca ilçelerinde Belediye ve özel idare ekipleri kapalı köy ve mahalle yollarını ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

Rize merkeze bağlı Salarha beldesinde Sırt, Kasarcılar ve Melekköy köyü yolları heyelan sonucu ulaşıma kapandı. Salarha Belediyesi ekipleri kapalı köy yollarını ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

[Mahsur kalan kişiler AFAD ve AKUT ekipleri tarafından kurtarılarak sedyeyle evlerinden çıkarıldı. Fotoğraf: DHA]

Mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

Artvin'in Borçka ilçesinde İçkale deresinin su seviyesinin yükselmesi sonucu evlerinde mahsur kalan Mehmet Kasımoğlu yardım istedi.

AFAD ve AKUT ekipleri, Kasımoğlu, eşi ve engelli kızını evden alarak güvenli bölgeye ulaştırdı.

Doğu Karadeniz'de sağanak aralıklarla sürerken, yetkililer ani sel ve heyelanlara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

Kaynak: DHA, İHA