Türkiye
Anadolu Otoyolu'nda kaza: 1 ölü06 Ekim 2019 Pazar 22:51 - Son Güncelleme 06 Ekim 2019 Pazar 23:05
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti. Tek şeridin kapatıldığı otoyolun İstanbul istikametinde ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
Otoyolun İstanbul istikametinde seyreden Orhan Avcı idaresindeki 55 EJ 049 plakalı demir yüklü tır, Kaynaşlı ilçesi Sarıçökek mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı.
Yaklaşık 200 metre demir bariyerlere sürten araç, daha sonra dere yatağına devrildi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yapılan kontrollerde sürücü Avcı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Tek şeridin kapatıldığı otoyolun İstanbul istikametinde ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
Kaynak: AA
Etiketler: trafik Kazası İstanbul istikameti düzce anadolu otoyolu