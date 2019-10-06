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İstanbul'un simgeleri "serebral palsi" için yeşile büründü06 Ekim 2019 Pazar 21:55 - Son Güncelleme 06 Ekim 2019 Pazar 23:21
Serebral Palsi hastalığına dikkati çekmek amacıyla Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri, Galata Kulesi ve bazı alışveriş merkezleri ile binalar, hastalığın simge rengi yeşil ile aydınlatıldı.
[Galata Kulesi, Serebral Palsi hastalığına dikkati çekmek amacıyla yeşile büründü. Fotoğraf: AA]
Serebral palsi (beyin felci) hastalığının bilinirliğini arttırmak amacıyla çeşitli ülkelerin yanı sıra Türkiye'de de farkındalık çalışmaları gerçekleştiriliyor.
Bu kapsamda, önemli günlerde renk ve ışık gösterileriyle aydınlatılan İstanbul'un simge eserleri ile köprüleri bu kez "Dünya Serebral Palsi Günü" için renklendirildi.
[Fotoğraf: DHA]
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Galata Kulesi ve bazı alışveriş merkezleri ile binalar hastalığın simge rengi yeşile büründü.
[Galata Kulesi, Serebral Palsi hastalığına dikkati çekmek amacıyla yeşile büründü. Fotoğraf: AA]
Kaynak: AA
Etiketler: serebral palsi köprüler İstanbul galata kulesi beyin felci