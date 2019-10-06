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Trabzon'da yıldırım düşme anı kamerada06 Ekim 2019 Pazar 20:00 - Son Güncelleme 06 Ekim 2019 Pazar 20:32
Trabzon'da, gök gürültülü sağanak etkili olurken yollar, kısa sürede göle döndü, sürücüler Karadeniz Sahil Yolu'nda güçlükle ilerledi. Kentte, yıldırım düşme anı ise kameraya yansıdı.
Kentte öğleden sonra etkili olan gök gürültülü sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.
Aniden bastıran şiddetli yağış nedeniyle cadde ve sokaklar, kısa sürede göle döndü.
Karadeniz Sahil Yolu'nda oluşan su birikintileri yüzünden sürücüler, güçlükle ilerledi.
Yağmura hazırlıksız yakalananlar ise saçak altlarına ve dükkanlara sığındı.
Kentte, yıldırım düşme anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: DHA
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