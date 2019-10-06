Türkiye
Tunceli kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi06 Ekim 2019 Pazar 17:41 - Son Güncelleme 06 Ekim 2019 Pazar 17:45
Tunceli kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Tunceli kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca hava destekli operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda 2 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyonlar devam ediyor.
Kaynak: TRT Haber
Etiketler: Tunceli Terör örgütü PKK terör operasyonu