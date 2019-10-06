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İzmir'de 84 düzensiz göçmen yakalandı06 Ekim 2019 Pazar 18:41 - Son Güncelleme 06 Ekim 2019 Pazar 18:43
İzmir'in Dikili ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 84 düzensiz göçmen yakalandı.
[İzmir Dikili'de Sahil Güvenlik ekipleri, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 84 düzensiz göçmeni yakaladı. Fotoğraf: AA]
Bademli açıklarında 3 lastik botta düzensiz göçmen olduğu ihbarı üzerine Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti.
Durdurulan botlarda, 35 Kongo, 30 Suriye, 12 Orta Afrika, 5 Afganistan ve 2 Angola uyruklu olmak üzere 84 düzensiz göçmen yakalandı.
Kıyıya çıkarılan düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kaynak: AA
Etiketler: izmir düzensiz göçmen Dikili Sahil güvenlik