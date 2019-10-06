Festivalde, bu yıl "Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın" sloganıyla azim, kararlılık ve mücadele vurgusu yapıldı.

Atatürk Havalimanı'nda 4 gün süren festivalde 12 dalda geleneksel sporun yanı sıra Türk kültürünün önemli parçası olan yemekler, el sanatları ve çocuk oyunları vatandaşlarla buluşturuldu.

Sloganıyla azim, kararlılık ve mücadele vurgusunun yapıldığı organizasyonun kapanış töreni festival alanındaki Han Çadırı'nın önünde yapıldı.

Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, DEK Başkanı Bilal Erdoğan, DEK Başkan Vekili ve Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Hakan Kazancı, Okçular Vakfı Başkanı ve Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, AA Spor Haberleri Yayın Yönetmeni Ersin Şiyhan ile festival sponsorlarının temsilcileri katıldı.

Kapanış konuşmalarını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve DEK Başkanı Bilal Erdoğan yaptı.

Oktay: Sporların geleneksel anlamda canlandığı bir ortam burası

Fuat Oktay, burada bulunmaktan onur duyduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Mazlumların lideri Cumhurbaşkanımızla, Kızılcahamam'daydık. Orada program biter bitmez, 'Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın' da denince bunun parçası olmak istedik. Öyle bir dünyadayız ki teknoloji ve dijitalleşme ilerliyor ama burada stantları da gördüğümüzde kendi sporlarımızı ve geleneklerimizi unuttuğumuzu görüyoruz. Dünyadaki milletler aslında kendi arasındaki iletişimi bir şekilde spor ve gelenekleri vasıtasıyla kurmuşlar. Her iki taraf bundan mutluluk duyuyor. Biz bugünle ilgili ve gelecekle ilgili iddialıyız, bu da iddiamız da yalnız olmadığımızın göstergesi. Katar burada, Azerbaycan burada. Arjantin dünyanın diğer tarafından geldi. Çok farklı ülkelerle birlikte artarak devam edecek."

Etnospor Kültür Festivali'nin özgün bir etkinlik olduğunu vurgulayan Oktay, "Dünya medeniyetlerinin başkenti İstanbul'u bu anlamda turizmin cazip merkezine bu festivalle dönüştürebiliriz. Bunu görmek, yaşamak için dünyanın farklı ülkelerinden insanların buraya geleceklerine yürekten inanıyorum. Burada birlik, beraberlik ve kardeşliğin tadını alacaklar. Çocukların, yaşlıların, gençlerin unutulmadığı sporların geleneksel anlamda canlandığı bir ortam burası." değerlendirmesinde bulundu.

Atatürk Havalimanı'nda Millet Bahçesi yapacaklarını hatırlatan Oktay, "Cumhurbaşkanımız da ifade etti, burası birçok etkinliğe, fuara ev sahipliği yapacak bir merkez de olacak. Yeni yaşadığımız bir deprem var. Orada da ciddi bir fonksiyonu üstlenecek bir merkez burası. Burası, Cumhurbaşkanımızın talimatıyla çok amaçlı tasarlanacak bir merkez olacak. Sonraki yıllarda bu zenginlikle bu festival çok daha gelişmiş, çok daha fazla ülkenin katılımıyla yapılacaktır." şeklinde konuştu.

Fuat Oktay, başta DEK Başkanı Bilal Erdoğan olmak üzere emeği geçenlere de teşekkür etti.

Bilal Erdoğan: Kültürümüze sahip çıkmak zorundayız

Bilal Erdoğan, 4. Etnospor Kültür Festivali'ni başarılı bir şekilde kapattıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bugün yeni bir mekandayız. 2 yıl ekim ayının başında bu etkinliği burada yapıyor olacağız. Atatürk Havalimanı'nda yapmamızın temel sebebi, burada inşa edilecek, hayata geçecek olan Millet Bahçesi'nin içinde geleneksel sporları ve kültürümüzü yaşatacağımız bir alanın olmasını arzu edişimizdir. Cumhurbaşkanı Yardımcımıza, ilgililere burası planlanırken, bu vesileyle böyle bir alanın korumasını rica ediyoruz. Hakikaten yüzbinlerce İstanbullunun gözlerinde ışıltı vardı. Anneler, babalar, dedeler, nineler, 'Ne iyi ettiniz de yaptınız.' dediler."

Şehirlerde kültürün yaşatılmasının zor olduğuna vurgu yapan Erdoğan, "Şehirlerde böyle merkezi alanlarda geleneksel sporlar ve kültürümüzü yaşatmalıyız. Kimliksiz, soysuz bir millet olmak istemiyorsak kültürümüze sahip çıkmak zorundayız. İddialı olmak böyle mümkün olur. Kültürümüzü yitirirsek, iddiamız artık bizim olmaktan çıkmış demektir. Bu yoldan dönenin kaşığı kırılsın, diyorum." diye konuştu.

Bilal Erdoğan, 5. Etnospor Kültür Festivali'nin gelecek yıl ekim ayında yine Atatürk Havalimanı'nda yapılacağını belirterek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından toplu fotoğraf çekimi yapıldı.

Dereceye giren sporculara ödülleri Fuat Oktay, Bilal Erdoğan, Hakan Kazancı, Haydar Ali Yıldız ve sponsor temsilcileri tarafından verildi.

3. Fetih Yağlı Güreşleri'ni İsmail Balaban kazandı

4. Etnospor Kültür Festivali kapsamında düzenlenen 3. Fetih Yağlı Güreşleri'nde İsmail Balaban başpehlivan oldu.

Güreş alanında düzenlenen müsabakalara 40'ı başpehlivan olmak üzere 300 güreşçi mücadele etti.

İsmail Balaban'ın başpehlivanlığı kazandığı güreşleri Semih Turgut ikinci, Cengizhan Şimşek ve İsmail Erkal üçüncü tamamladı.

Festivalde ayrıca aba güreşi, kuşak güreşi, şalvar güreşinde müsabakalar yapıldı.

Süper Lig'in yıldızları ok attı

Festivali Süper Lig'in yıldız futbolcuları da ziyaret etti.

Etkinliklerin ilk gününde Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao, Fenerbahçe'nin Kosovalı santrforu Vedat Muric ve milli futbolcusu Emre Belözoğlu geleneksel okçuluk alanında ok attı.

Futbolcular, katıldıkları organizasyonda ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılandı.

Medipol Başakşehirli futbolcular Arda Turan ve Gökhan İnler de atlı gösterileri izledi.

Geleneksel lezzetler beğeni topladı

Festivalde Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) birçok ülke mutfağından lezzeti ziyaretçilerin beğenisine sundu.

Festival alanında Türkiye'nin 7 bölgesinden şehirlerin çadırlarında geleneksel lezzetler yer alırken, 16 farklı ülkeden de lezzetler sergilendi.

Afganistan, Arnavutluk, Azerbaycan, Filistin, Gürcistan, Kosova, Moldova, Moğolistan, Özbekistan, Pakistan, Senegal, Sudan, Tanzanya, Tunus, Ukrayna ve Yemen'in geleneksel yemekleri, festivalin Evrensel Tatlar Alanı'nda ziyaretçiler tarafından tadıldı.

Ziyaretçiler, yemek yapımı etkinliklerine katılarak, geleneksel lezzetleri kendi mutfaklarına da kazandırmanın yöntemlerini öğrendi.

Ziyaretçilerin okçuluk merakı

Festivale katılanlar, okçuluk aktivitelerine büyük ilgi gösterdi.

Gerçekleştirilen organizasyonlarda özellikle çocuklar geleneksel oklarla hedef vurmaya çalıştı. Ayrıca güvenlik önlemleri bulunan ve ucu sivri olmayan oklarla temsili savaş yapılması eğlenceli görüntüler oluşturdu.

Atlı gösteriler ilgi topladı

Etkinlik boyunca düzenlenen atlı gösterilere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Atlı sporlar sahasında yapılan etkinliklerde Azerbaycan-Karabağ atlı gösterisi, Arjantin'den pato sporcularının gösterisi, kökbörü, cirit ve atlı okçuluk gösterileri düzenlendi.

Festival alanını ziyaret eden vatandaşlar, gösterileri beğeniyle takip etti.

Hakan Kazancı, atını şaha kaldırdı

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkan Vekili ve Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Hakan Kazancı, at bindi.

Bindiği atı şaha kaldıran Kazancı, yaptığı hareketlerle beğeni topladı.

Atlı etkinliklerde kuyruk

Ziyaretçiler, atlı etkinliklerin olduğu bölümde kuyruklar oluşturdu.

Festivali ziyaret eden vatandaşlar, hem çocuklarını ata bindirme hem de kendileri bu deneyimi yaşama şansı yakaladı.

Festival alanında çocuklar Midilli atlarına binerken, vatandaşlar da profesyoneller eşliğinde at binme fırsatı buldu.

Oba alanında toylar sahnelendi

Festivalde düzenlenen toylar, ziyaretçilere keyifli anlar yaşattı.

Organizasyonda gelin toyu (Eski usule göre gelin gelmesi), beşik toyu (Bebek duasının beşikte okunması), tuşo toyu (Yürümeye başlayan çocukların yarışması) ziyaretçilerle buluştu.

Mehteran, Osmanlı Kılıç Kalkan Ekibi, İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu, yöresel halk oyunları ekiplerinin gösterileri ve konserlerle de ziyaretçilerin eğlenceli anlar yaşaması sağlandı.

Çocuklar geleneksel oyunları oynadı

Festivalde spor müsabakalarının yanında, çocuklara yönelik eğlenceli aktiviteler de gerçekleştirildi.

Organizasyonu ziyaret eden çocuklar, unutulmaya yüz tutmuş ve nostaljik 30'un üzerinde geleneksel oyunu deneyimleme şansı buldu.

Çocuklar ayrıca ok atma, ata binme, aşık ve mangala gibi birçok spor ve oyunu, tecrübeli profesyonellerin gözetiminde denedi.

Katılımcılar ayrıca 60'tan fazla atölyede, geleneksel el sanatlarını inceleme ve deneme fırsatı yakaladı.

AA çadırında sıkı mücadele

Festivalde kurulan Anadolu Ajansı (AA) çadırındaki savaş muhabirliği parkurunda katılımcılar, eğlenceli vakit geçirirken zamana karşı büyük çaba harcadı.

Organizasyonun global iletişim ortağı olan AA, kurduğu çadırda katılımcıların eğlenceli vakit geçirmesini sağladı.

"Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın" sloganıyla azim, kararlılık ve mücadele vurgusunun yapıldığı festivalde AA, sloganın vurgusuna uygun bir etkinlik hazırladı.

AA Haber Akademisi ile Polis Akademisi iş birliğinde savaş, afet ve olağanüstü hallerde görev yapacak muhabirlerin yetiştirilmesi amacıyla gerçekleştirilen Savaş Muhabirliği Eğitimi'nde uygulanan parkur, Etnospor Kültür Festivali'ndeki çadıra kuruldu.

Güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından çelik yelek ve kasklarını takan yarışmacılar, parkuru en kısa sürede bitirmek için mücadele etti.

Anadolu Ajansına ödül

Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından Anadolu Ajansına ödül verildi.

Kapanış töreninde festivale katkıda bulunan kurum ve kuruluş ile sponsorlara da ödül takdim edildi.

Organizasyonun global iletişim ortağı olan AA'nın plaketini Spor Haberleri Yayın Yönetmeni Ersin Şiyhan, DEK Başkanı Bilal Erdoğan'ın elinden aldı.

Ödüller

4. Etnospor Kültür Festivali'nde dallara göre dereceye giren sporcular şöyle:

2. Görme Engelliler Türkiye Mangala Şampiyonası: 1- Abdullah Çağlak, 2- Mustafa Akçakaya, 3- Harun Yılmaz

Hedef okçuluk

Büyük erkekler: 1- Muhammed Ali Temel, 2- Yusuf Güzgün, 3- Bayram Koçak

Büyük kadınlar: 1- Nesrin Takcı Yassı, 2- Ahu Eker, 3- Şahika Tetik

Karma minik: 1- Zeynep Rana Vatan, 2- İsmail Kahraman, 3- Eyüp Ahmet Zeylan

Engelliler: 1- Cemil Yılmazlı, 2- Halis Ardıç, 3- Başaran Sağlam

Kuşak güreşi

Kadınlar: 1- Nurbanu Özcan, 2- Damla Ekinci, 3- Semiha Bostancı

Baş erkekler: 1- Oğuzhan Bozkurt, 2- Osman Tenk, 3- Muhammed Demirci

Orta boy erkekler: 1- Tanju Keklik, 2- Harun Bağcı, 3- Ayhan Arıca

Küçük erkekler: 1- Bedirhan Kartal, 2- Muharrem Ertüm, 3- Resun Taştan

Kapışmalı aba güreşi:

Baş: 1- Mahmut Çayırcı, 2- Enes Kargı, 3- Ali Taşboru

Başaltı: 1- Fatih Önalan, 2- Muhammed Yalçın, 3- Esat Ardıç

Aşırtmalı aba güreşi:

Baş: 1- Erol Öztürk, 2- İbrahim Kadir Kılçık, 3- Zekeriye Saltan

Şalvar güreşi:

Baş: 1- Hüseyin Kalaycı, 2- Behlül Gedik, 3- Sabit Yetkin

Başaltı: 1- Beytullah Kılıç, 2- Tayfun Alkız, 3- Tayfun Ardıç

Büyük orta: 1- Musa Ayar, 2- Ahmet Kara, 3- Fatih Başel

Yağlı güreş:

Başaltı: 1- Metin Alpaslan Temizce, 2- Müren Mutlu, 3- Barış Bayav, Samet Uman

Büyük orta: 1- Enes Kesler, 2- Oğuzhan Tekmen, 3- Serkan Çavuşoğlu, Temel Altıntaş

Küçük orta: 1- Yıldıray Pala, 2- Tuğrul Menemenci, 3- Furkan Has, Emircan Gürbüz

Deste: 1- Yengin Atar, 2- Murat Gonca, 3- Alaaddin Pala, Ali Osman Güngördü

Ayak: 1- Doğukan Toprak, 2- Emirhan Taş, 3- Batuhan Bardak, Demir Alkuş

Tozkoparan: 1- Arda Avcuoğlu, 2- Alparslan Daş, 3- Engin Yıldız, Umut Dinçer

Teşvik bir: 1- Emirhan Giral, 3- Engin Aktaş, 3- Berat Duran, Doğan Beyazıt

Teşvik iki: 1- Oğulcan Yurdakul, 2- Enes Kazım Alkan, 3- Yusuf Yılmaz, Arda Gezer

Minik: 1-Özgür Arslan, 2- Berkay Gürbüz, 3- Serkan Tarım, Yetiş Yalçın Kaya

Kaynak: AA