Motoryat, yelkenli, sürat teknesi, lansman ve sıfır tekneler, catamaran, deniz ekipmanları, charter firmaları, hybrid tekneler ve teknolojiler, deniz motosikleti, motorlar, bot, sektör dergileri, tekstil ürünlerinin bulunduğu 4. Boat Show Tuzla Fuarı'nda, 200'den fazla firma stant açtı.

Fuarda, 400 farklı markanın boyları 5 ile 50 metre arasında değişen, toplam değeri 600 milyon lirayı bulan tekneler, ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. En ilgi çeken tekne, içerisinde 4 kabin, 4 banyo, 1 kaptan kabini bulunan, 15 milyon lira değerindeki "Absolute 72 Fly" oldu.

GİSBİR Boat Show Tuzla Fuarı'nda bu yıl çeşitli seminerler, kitap imza günleri, paneller ve workshop'larla fuar ziyaretçilerine farklı deneyimler sunulacak.

VİA Fuarcılık Genel Müdürü Dilek Günaydın, fuarda alıcıların tekneleriyle deneme sürüşü yapabildiklerini söyledi.

Günaydın, "Bu yıl 4. kez düzenlediğimiz fuarımız dünya sıralamasında da ilk beşte yer alıyor. Fuarımız 13 Ekim'e kadar ziyarete açık olacak" dedi.

Bu yıl ilk kez GİSBİR sponsorluğunda düzenlenen fuara 60 bin ziyaretçi bekleniyor.

Fuarda çocuklar için özel bir alan da ayrılırken, buradaki etkinlik havuzunda yelken eğitimleri verilerek, minik denizcilerin yelken sporunun keyfini yaşamaları sağlanacak.

Fuar, 13 Ekim'e kadar 10.00-19.00 saatlerinde açık olacak.

Kaynak: AA