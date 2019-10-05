Şanlıurfa'da neolitik döneme ait T biçiminde 250'nin üzerinde dikilitaşın olduğu Karahantepe'deki kazı çalışmalarında insan ve hayvan heykelleri bulundu.

Karahantepe Kazı Başkanı Prof. Dr. Necmi Karul, alanda ilk kez bu yıl kazı çalışması yaptıklarını hatırlatarak, bu çalışmalar sırasında önemli sonuçlar elde ettiklerini belirtti.

Kazı çalışmalarında elde ettikleri buluntuların önemli olduğunu vurgulayan Karul, şöyle konuştu:

"Burada büyük hayvan heykelleri yine öne çıkan buluntular arasında. Bunların içerisinde bir tane domuz var, bir tane tam tanımlayamadığımız ama yine bu döneme özgü biçimlendirme şekliyle ürkütücü, atak halinde hayvanları betimliyor. Bunlardan 2 tanesini açığa çıkardık. 1 tane yılana ait olabilecek büyük bir baş kısmını bulduk. Belki de sezonun en önemli buluntularından bir tanesi insan başı biçimli bir heykel diyebileceğimiz bir buluntuyla karşılaşmamız oldu."

Balıklıgöl heykeline benzerlik gösteriyor

Kazı Başkanı Prof. Dr. Necmi Karul, Karahantepe'deki kazılarda bulunan insan heykelinin, Şanlıurfa Müzesi'nde sergilenen ve dünyanın gerçek boyutta yontulmuş ilk eseri olarak bilinen Balıklıgöl heykeliyle benzerlik gösterdiğini söyledi.

Bulunan insan başı heykelinin korunan kısmının 135 santimetre, baş kısmının enininse 50 santimetre olduğuna dikkat çeken Karul, "Gözleri, kulakları tanımlı değil, vücudunun geri kalan kısmı ise bilinmiyor. Düz bir ense ve çene rahatlıkla ayırt edilebiliyor. Oldukça büyük bir heykele ait bir baş diyebiliriz. Biraz göğsünün öne dönük olması, karışık bir yaratık olabileceğini düşündürse de bir insan başı, bir insanı betimlediğini söyleyebiliriz" dedi.

Karul, buluntunun bir heykelin parçası olduğunu, aynı zamanda gövdenin yan tarafında bulunan kolun da koptuğunu tahmin ettiklerini anlattı.

Açığa çıkarılan kesimde anakayanın içine oyularak açılmış bitişik düzende yapıların tespit edildiğini belirten Karul, anakayanın bazı yerlerinde ise içerisinden sıvı akabilecek şekilde kanalların yapıldığını söyledi.

Karahantepe

Şanlıurfa'da şehir merkezine 46 kilometre mesafede bulunan Kargalı Mahallesi yakınlarında, araştırmacılar tarafından 1997 yılında yüzey araştırması sırasında Karahantepe'deki yapılar ilk kez kayıtlara geçti.

Yöre halkı tarafından "Keç tepe" olarak da bilinen alanda, Karahantepe Kazı Başkanı Prof. Dr. Necmi Karul başkanlığında 2017 yılında "Göbeklitepe Kültürü ve Karahantepe Kazıları" projesi kapsamında yüzey araştırma çalışması başlatıldı.

Bu araştırmalarda, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Göbeklitepe'deki yapılara benzeyen ve ilk belirlemelere göre neolitik döneme ait "T" biçiminde 250'nin üzerinde dikili taş tespit edilmişti.

Kaynak: AA