Türkiye
Ani fren yapan tırdaki turşu bidonları yola saçıldı06 Ekim 2019 Pazar 22:26 - Son Güncelleme 06 Ekim 2019 Pazar 22:28
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde ani fren yapan tırın dorsesindeki turşu dolu bidonlar çevre yoluna döküldü.
[Fotoğraf: AA]
Örnekköy Mahallesi çevre yolunda seyreden 35 ELF plakalı turşu yüklü tırın sürücüsü, önündeki araçlara çarpmamak için ani fren yapınca dorsedeki turşu yüklü bidonlar brandayı delerek yola savruldu.
Olayın ardından turşular yola dökülürken, aracını durduran sürücü durumu trafik ve Karayolları ekiplerine bildirdi.
Bölgeye gelen polis ekipleri, kaza yaşanmaması için önlem aldı.
Bir süre trafiğin kontrollü sağlandığı yoldaki temizleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından ulaşım normale döndü.
Kaynak: AA
Etiketler: turşu trafik Kazası Karşıyaka izmir