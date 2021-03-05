Haber Giriş: 5 Mart 2021 Cuma 03:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şehitlerin naaşı Elazığ'a götürüldü
[Fotoğraf: İHA]
Bingöl'den kalkan ve Bitlis'in Tatvan ilçesinde kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan 11 askerin naaşı, Elazığ'a götürüldü. Bugün sabah yapılacak törenin ardından şehitlerin naaşı memleketlerine uğurlanacak.
İlçeye bağlı Çekmece köyü kırsalında askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan askerlerin naaşları Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi'nde yapılan otopsi işlemlerinin ardından ambulanslarla Elazığ'a götürüldü.
Şehit 11 askerin cenazeleri kentte düzenlenecek askeri tören öncesi Fethi Sekin Şehir Hastanesi morguna götürüldü.
[Fotoğraf: İHA]
Şehit askerlerin naaşı bugün düzenlenecek törenin ardından memleketlerine uğurlanacak.
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