Haber Giriş: 5 Mart 2021 Cuma 02:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Evi seraya dönüştürerek uyuşturucu üretenler yakalandı
[Fotoğraf: AA]
İstanbul'da bir gecekondunun odalarını seraya dönüştürerek uyuşturucu yetiştirdiler. Eve düzenlenen baskında kilolarca uyuşturucu madde ele geçirildi. 2 kişi gözaltına alındı.
Ataşehir'de, gecekondu içerisine kurdukları serada kenevir yetiştiren 2 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Ataşehir Asayiş Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde imalatı yaptıkları iddia edilen şüphelileri takibe aldı.
Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin Mevlana Mahallesi Fatihbey Caddesi'ndeki bir gecekondu içerisine sera kurarak kenevir yetiştirdiği tespit edildi.
Söz konusu adrese düzenlenen operasyonda 84 kök kenevir ele geçirildi.
Operasyonda A.Ö. ve H.D. gözaltına alındı. Şüphelilerin benzer suçlardan çok sayıda kaydı bulunduğu öğrenildi.
Etiketler: Uyuşturucu İstanbul
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