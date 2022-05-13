Haber Giriş: 13 Mayıs 2022 Cuma 02:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şehit Oktay Salar'ın ailesine acı haber verildi
[Fotoğraf: DHA]
Terör örgütü PKK/YPG'nin Köprübatı Hudut Karakolu'na yönelik saldırısında şehit olan Piyade Er Oktay Salar'ın ailesine acı haber verildi.
Piyade Er Oktay Salar'ın acı haberi, Balıkesir’in Balya ilçesine bağlı kırsal Çamavşar Mahallesi'nde oturan babası Mehmet Salar ve annesi Fatma Salar’a ulaştı.
Balya Kaymakamı Mustafa Şeker, Balya Belediye Başkanı Orhan Gaga ve askeri yetkililer, şehit Salar'ın Çamavşar Mahallesi'nde yaşayan ailesinin evine giderek acı haberi verdi.
Evine Türk bayrağı asılan şehidin, ailenin tek çocuğu olduğu ve tezkeresine 2 ay kaldığı öğrenildi.
Şehadet haberini duyan yakınları ve komşuları, taziye için eve geldi.
Şehit Salar'ın cenazesinin, öğle vakti kılınacak namazın ardından Çamavşar Mahallesi mezarlığında toprağa verileceği belirtildi.
Etiketler: Balıkesir PKK/KCK PKK/YPG Şehit Terör Örgütü Terör Saldırısı
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