Bursa'da üzerine asit dökülen işçi yaralandı
Bursa'da bir tekstil fabrikasında üzerine kostik asit sıçrayan işçi yaralandı. Vücudunun yüzde 60'ında yanıklar oluşan işçi hastanede tedavi altına alındı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında çalışan Ömer Güne, kumaşlar için kullanılan kostik kimyasal maddenin bulunduğu kazanın kapağını açınca, kazandan püsküren potasyum hidroksit asit üzerine sıçradı.
Mesai arkadaşlarının suyla yıkaması nedeniyle asidin reaksiyona uğradığı öğrenilen Güne'nin vücudunda 2'nci derece yanık olduğu öğrenildi.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipler, Ömer Güne'yi İnegöl Devlet Hastanesine kaldırdı.
Vücudunun yüzde 60'ında 2'nci derece yanık olduğu öğrenilen Güne, yanık ünitesinde tedavi altına alındı.
Olayın ardından AFAD'a bağlı Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik Nükleer (KBRN) ekibi, hastaneye gelerek incelemelerde bulundu.
Polis ekipleri olayla ilgili soruşturmaya başladı.