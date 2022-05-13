Haber Giriş: 13 Mayıs 2022 Cuma 00:42Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Binanın girişindeki elektrik kabloları patladı
Arnavutköy’de bir binanın girişindeki elektrik aksamında yaşanan patlamalar paniğe neden oldu.
Arnavutköy Anadolu Mahallesi'nde bir binanın giriş kısmında bulunan elektrik aksamında yaşanan arızadan kaynaklı patlamalar meydana geldi.
Arka arkaya kablolarda yaşanan küçük çaplı patlamalar nedeniyle mahallede panik yaşandı.
Binada yaşayan vatandaşlar binayı boşaltırken, ihbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkan küçük çaplı yangın söndürüldü.
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