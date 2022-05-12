Haber Giriş: 12 Mayıs 2022 Perşembe 23:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Davut Kurt idaresindeki otomobil, Çobanlar Mahallesi Deliktaş mevkisinde, Şaban Omaç yönetimindeki otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücüler ile Gönül Kurt, Arzunur Kurt ve Şerif Ali Omaç yaralandı.
Otomobilde sıkışan Davut Kurt, Muğla Büyükşehir Belediyesi Seydikemer İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince kurtarıldı.
Yaralılar, Fethiye ilçesindeki hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: Muğla Trafik Kazası
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