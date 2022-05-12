Haber Giriş: 12 Mayıs 2022 Perşembe 22:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te 200 kilogram esrar ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Gaziantep'te 200 kilogram esrar ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, narkotik suçların engellenmesine yönelik Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Ekipler aramada, 200 kilogram esrar ile terazi ele geçirdi, 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Zanlıdan 4'ü emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: Gaziantep Uyuşturucu
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