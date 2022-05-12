Küçükışıklar Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 10 arazöz, bir yangın söndürme helikopteri, 3 dozer ve 2 su tankeri ile 49 personel sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı.

Yangında ilk belirlemelere göre yaklaşık 2 hektar alan zarar gördü.