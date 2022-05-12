Nemrut Dağı’na pancar toplamaya giden vatandaşların araçları dönüş yolunda kara saplandı. Yapılan ihbar üzerine Nemrut Krater Gölü’ne giden AFAD ve jandarma ekipleri, araçları saplandıkları yerden çıkardı.

Kar ve tipiye yakalandıklarını belirten vatandaşlardan Hakim Işık, “Nemrut Dağı’na pancar toplamaya geldik. Kar yağdı ve fırtınaya tutulduk. Bayanlarla birlikte mağdur kaldık. Çok ıslandık, neredeyse bayanlar donmak üzereydi. Ekip istedik, neredeyse gelmek üzereler” dedi.

Halat yardımı ile araçları saplandıkları kardan kurtararak güvenli alana çektiklerini belirten AFAD İl Müdürü Erdal Tunçtan ise, şöyle konuştu:

“Müdürlüğümüze yapılan ihbar üzerine jandarma ve AFAD ekibimizle birlikte Nemrut Krater Gölü civarında iki aracın kara saplanarak içindeki 10 vatandaşımızın mahsur kaldığı ihbarını aldık. Bunun üzerine AFAD ekibimiz ve jandarmamızla birlikte olay yerine geldik. Mahsur kalan iki aracımızı ve içinde bulunan 10 vatandaşımızı olay yerinden çıkartarak güvenli alana taşıdık. Güvenli bir şekilde aşağıya inmelerini sağlayacağız.”