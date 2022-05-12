Karabük Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Karabük Üniversitesinde öğrenim gören öğrenci, mezun olup ilde ikamet etmeye devam eden sözde eğitim danışmanı, il talebe sorumlusu ve ev sorumlusu 14 kişinin örgütsel faaliyetleri tespit edildi.

Bunun üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.