Haber Giriş: 12 Mayıs 2022 Perşembe 22:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da bir araçta çıkan yangında arı kovanları zarar gördü
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Ortaca ilçesinde bir araçta çıkan yangında arı kovanları ve arıcı barakası yandı.
Bekir Kuru'ya ait kamyonette, Mergenli Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangın etraftaki otlara, arı kovanlarına ve barakaya sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangında bölgedeki 15 arı kovanı, arıcı barakası ve kamyonet zarar gördü.
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