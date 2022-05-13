Haber Giriş: 13 Mayıs 2022 Cuma 02:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayalıklara sıkışan kişi kurtarıldı
İstanbul'un Kadıköy ilçesinde düşerek kayalıklara sıkışan kişi kurtarıldı.
İstanbul'un Kadıköy ilçesinde dengesini kaybederek kayalıklara düşen Güven M. burada sıkıştı.
Durumu fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine ayrıca iş makinesi ve vinç de yönlendirildi. İş makinelerinin yardımıyla kayalıklar yerinden kaldırıldı.
Güven M., ekiplerin 3 saatten fazla süren çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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