Haber Giriş: 13 Mayıs 2022 Cuma 02:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa'da silahlı kavga: 1 yaralı
Bursa'da çıkan kavgada silahla yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı.
Bursa'nın Gemlik ilçesinde akraba olan E.L. ile Ü.E. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ü.E. yanında bulunan tabancayla E.L.'ye ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Göğsünden yaralanan E.L., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Etiketler: Bursa Kavga Bireysel Silahlanma
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