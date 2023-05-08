Şehit Mehmet Sevim'in cenazesi son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Piyade Uzman Çavuş Sevim'in Türk bayrağına sarılı naaşı, ilçeye bağlı Satansarı köyündeki babaevine getirilerek helallik alındı. Burada şehidin yakınları, Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Şehidin cenazesi, daha sonra töreninin yapılacağı köy mezarlığına getirildi. Burada şehidin annesi Meryem Sevim, "Mehmet'im neredesin? Ne olur Mehmet'im uyan da gel. Neredesin? Sen Şırnak'tan benden önce gelmişsin" diyerek gözyaşı döktü. Anne Sevim, yakınları tarafından teskin edildi.

İl Müftüsü Veysel Işıldar'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit Sevim'in naaşı, köy mezarlığına defnedildi.

Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu, MHP Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı, Belediye Başkanı Evren Dinçer, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Tuğgeneral Abdulkadir Fehmi Bilgin ile çok sayıda vatandaş katıldı.