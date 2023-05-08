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Türkiye
AA 08.05.2023 17:06

Sorgun'da engelliler, açılan kurslarda yaptığı el sanatlarını sergiledi

Yozgat'ta Sorgun Engelliler Umut Derneği tarafından "Engellerim bedeni, hayallerim ebedi" el sanatları sergisi açıldı.

Sorgun'da engelliler, açılan kurslarda yaptığı el sanatlarını sergiledi
[Fotograf: AA]

Şakir Efendi Meydanı'ndaki serginin açılışında konuşan Sorgun Engelliler Umut Derneği Başkanı Süleyman Özdemir, serginin cuma günü saat 17.00'ye kadar açık kalacağını söyledi.

Sergide Sorgun Halk Eğitimi Merkezi (HEM) kurslarında engelli vatandaşlarca yapılan işlerin sergilendiğini ve halkın beğenisine sunulduğunu ifade eden Özdemir şunları söyledi:

"Sergimizde sepet örücülüğü, ahşap boyama, hüsnühat, ahşap yakma gibi çeşitli el sanatları sergileniyor. Bu işlerin masrafları derneğimiz tarafından karşılandı. Burada yapılan satışlarımızdan elde edilen gelir de derneğimize kalacak. Gerektiğinde engelli kardeşlerimizin yardımında kullanılacak."

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