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Türkiye
İHA 08.05.2023 16:05

Seydikemer Devlet Hastanesi hasta kabulüne başladı

Muğla’nın Seydikemer ilçesine yaptırılan 150 yatak kapasiteli Seydikemer Devlet Hastanesi hasta kabulüne başladı.

Seydikemer Devlet Hastanesi hasta kabulüne başladı
[Fotograf: İHA]

Muğla’nın Seydikemer ilçesine yaptırılan 150 yatak kapasiteli Seydikemer Devlet Hastanesi hasta kabulüne başladı.

3 yıl önce 90 milyon TL ihale bedeliyle başlanılan 35 bin metre karelik kapalı alana sahip 150 yatak kapasiteli Seydikemer Devlet Hastanesi ortalama sabit 200 bin nüfusa yaz aylarında da 400 bin nüfusa hizmet verecek şekilde yapıldı.

Vatandaşlar sevinçle karşıladı

Seydikemer ilçesinde yaptırılan hastanenin hasta kabulüne başlaması vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı.

Hastane Başhekim Vekili İlçe Sağlık Müdürü Ahmet Deveci Seydikemer Devlet Hastanesi ile ilgili olarak bilgiler verirken hastanenin en modern teknolojiyle yapıldığını söyledi.

"191 deprem izolatörü kullanıldı"

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan şöyle konuştu:“Modern mimarisi ile son teknolojiye sahip tıbbi cihazlarla donatılmıştır. Konforlu hasta ve muayene odaları ile hizmet verecektir. Hastane, 36 adet tek, 22 adet çift yataklı odaya sahiptir.31 poliklinik, 4 ameliyathane, 15 yataklı yoğun bakım, 15 yataklı diyaliz ünitesi, 6 yataklı palyatif ünitesi, 4 adet doğum salonu, 17 adet müşahede yatağı yer almaktadır. Akıllı bina teknolojisin ve dijital hastane standartlarına uygun alt yapıya sahiptir. Muhtemel depremlere karşı, betonarme taşıyıcı sisteme sahip yapının sismik yalıtım sistemini oluşturacak 191 deprem izolatörlü bir hastanedir."

Erol, "Genel Başkanımız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve Sağlık Bakanımız Dr. Fahrettin Koca’ya en kalbi teşekkür ve şükranlarımızı sunuyoruz. Hastanemiz Seydikemer’li hemşerilerimize hayırlı uğurlu olsun" diyerek sözlerini sonlandırdı. "

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