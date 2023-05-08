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Türkiye
AA 08.05.2023 16:46

Yerli otomobilde teslimatlar sürüyor

Togg'un T10X modelleri, sahiplerine teslim edilmek üzere İstanbul Zeytinburnu'ndaki Togg Deneyim Merkezi'ne gelmeye devam ediyor.

Yerli otomobilde teslimatlar sürüyor
[Fotograf: AA]

Yedi Mavi AVM'deki Togg Deneyim Merkezi'ne, 12 adet T10X, tırlarla getirildi.

Togg Deneyim Merkezi önündeki otoparka indirilen araçlar, randevu sistemiyle sahiplerine teslim edilecek.

Deneyim merkezini ziyaret eden vatandaşlar, Türkiye'nin doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı T10X'i detaylı şekilde inceleyerek araç hakkında bilgi edinme fırsatı buluyor.

"Parasını verip almasan da bu araba senin"

Togg'u görmeye gelen vatandaşlardan Erkan Taş, Togg'u çok beğendiğini ve gurur duyduğunu söyledi. Togg'un Gebze'deki yerini de ziyaret ettiğini anlatan Taş, "Araba on numara, sıkıntı yok. Vatana millete hayırlı olsun. Bu araba yerli ve milli bir araç. Gurur duyulmayacak bir şey olsa ben şimdi burada olmazdım. Karşıt görüşlü, olmama rağmen bu aracı çok sevdim" şeklinde konuştu.

Alperen Gökhan Özlen de Togg'un gurur verici bir araç olduğunu dile getirdi:

"Her katıldığım sokak röportajında da bunu haykırıyorum. Biz bunu anlatmayı vatan görevi olarak biliyoruz. Gerçekten mükemmel bir araç. Vatanımıza milletimize hayırlı olsun. Parasını verip almasan da bu araba senin. Her yerde anlatıp havasını atabilirsin. Gerçekten bu öyle bir şey. Bunu sahiplenmek lazım. Bununla gurur duymak lazım. Ülke adına yapılan bir şey ve senindir."

Togg'u ilk kez görme fırsatı bulduğunu söyleyen Taner Tayfur, "Ülkemiz için, insanlarımız için hayırlı olsun. Çok beğendim, çok güzel araba. Hayırlı uğurlu olsun. Konforu, her şeyi on numara, görüntüsü de çok hoş. Çok beğendim ben. Ben de inşallah almayı düşünüyorum" diye konuştu.

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TOGG Yerli ve Milli Teknolojiler Otomotiv İstanbul
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