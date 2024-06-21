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Türkiye
İHA 21.06.2024 23:40

Şehadetinden 3 gün önce vasiyet etmiş: Afrika'ya su kuyusu açtırın

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz’un, şehadetinden 3 gün önce arkadaşlarına vasiyetini söylediği görüntüler ortaya çıktı. Şehit Astsubay, bir Afrika ülkesine su kuyusu açtırılmasını vasiyet etti.

Pençe Kilit operasyon bölgesinde dün yapılan arama tarama faaliyeti sırasında terör örgütü mensupları ile girilen temasta Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz şehit düştü. Şehidin acı haberi Kahramanmaraş'taki ailesine ulaştırıldı.

Şehadet haberinin ardından şehidin vasiyeti de ortaya çıktı. Arkadaşları tarafından şehit olmadan 3 gün önce kaydedilen görüntülerde, Şehit Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz, videoda, arkadaşının rüyasında kendisini şehit olarak gördüğünü anlattı.

Şehit Astsubay, "Eğer ben şehit olursam bir Afrika ülkesine su kuyusu açtırmanızı rica ediyorum sizden. Allah hepimizin yardımcısı olsun” vasiyetinde bulundu.

Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz, yarın öğle namazına müteakip Onkişubat ilçesi Hasancıklı Mahalle Mezarlığı'nda düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlanacak.

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Şehadetinden 3 gün önce vasiyet etmiş: Afrika'ya su kuyusu açtırın
Şehadetinden 3 gün önce vasiyet etmiş: Afrika'ya su kuyusu açtırın
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