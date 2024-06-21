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Türkiye
TRT Haber 21.06.2024 23:10

Diyarbakır ve Mardin'deki yangınlarda can kaybı 12'ye yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Diyarbakır ve Mardin'deki yangınlarda hayatını kaybedenlerin sayısının 12'ye yükseldiğini açıkladı.

Diyarbakır ve Mardin'deki yangınlarda can kaybı 12'ye yükseldi

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Diyarbakır ve Mardin'de, iki ilin yakın köy ve mahallelerinde çıkan yangın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 12'ye yükseldiğini, 78 kişinin yangından etkilendiğini kaydetti.

Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen, yaralılara geçmiş olsun dileklerini ileten Koca, "Hastalarımızdan 5'inin tedavi ve takiplerine devam ediyoruz. 5'i de Diyarbakır'da tedavi gören hastalarımızdan 3'ü entübe durumda." ifadelerini kullandı.

Yangından 78 kişi etkilendi

Diyarbakır'ın Çınar ilçesindeki Köksalan Mahallesi'nde dün saat 22.15'te anız ile örtü yangını olarak başlayan ve rüzgarın şiddetiyle Yazçiçeği, Bağrık ve Ağaçsever mahallelerini etkileyen yangın, Mardin'in Mazıdağı ilçesi Yücebağ, Şenyuva ve Yetkinler mahalleleri istikametine doğru ilerlemiş, ekiplerin ve vatandaşların yoğun çalışması sonucu söndürülmüştü.

12 kişinin hayatını kaybettiği yangından 78 kişi etkilenmişti.

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