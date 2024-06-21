Lastik botla açıldıkları denizde mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı

Tekirdağ’da yaşayan H.A. ve G.E., Süleymanpaşa ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi sahilinden saat 19.30 sıralarında şişme lastik botla denize açıldı. Dalgalı denizde botla birlikte açığa doğru sürüklenen 2 kişi, botu kıyıya getiremeyince yüzerek kıyıya çıkmak için denize atladı.

Dalgaların arasında kalan 2 kişiyi görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı botu sevk edildi.

Denizde mahsur kalan H.A. ve G.E., alındıkları bota alınarak kıyıya çıkarıldı. Kıyıda bekleyen sağlık ekipleri tarafından ambulansta kontrol edilen 2 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Bot ise denizde kayboldu.