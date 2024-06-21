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Türkiye
DHA 21.06.2024 22:31

Husumetlileri önünü kesince bindiği taksiyi kaçırdı

Antalya'da taksi ile yolculuk yapan kişinin önünü husumetlileri kesti. Yolcu, taksi şoförünün araçtan inmesiyle taksiyi kaçırdı. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Olay, öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesine bağlı 100. Yıl Bulvarı'nda yaşandı.

Duraktan müşteri alan taksi şoförünün önü, plakası öğrenilemeyen beyaz renkli bir minibüs tarafından kesildi. Minibüsteki 4 kişi, taksideki yolcuyu indirmeye çalıştı. Olayın ardından taksiden inen şoför, müşterisini indirmek isteyen kişilere müdahale etmek istedi.

Taksideki yolcuyu indiremeyen 4 kişi, bu kez taksiye vurmaya başladı. Taksi şoförü aracına zarar veren ve yolcusunu indirmeye çalışan kişilere engel olmaya çalışırken, taksinin hareket ettiğini gördü. Takside bulunan yolcu, çalışır durumdaki taksinin şoför koltuğuna geçerek olay yerinden uzaklaştı.

Taksi sürücüsü ise taksisinin arkasından koştu. O anlar vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Taksiyi polis merkezine teslim etmiş

4 kişi ile taksideki yolcu arasında husumet olduğu öğrenildi. Diğer yandan taksiyi kaçıran yolcunun en yakın polis merkezine giderek taksiyi teslim ettiği, taksi şoförünün ise taksisini polis merkezinden teslim aldığı öğrenildi. 

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Husumetlileri önünü kesince bindiği taksiyi kaçırdı
Husumetlileri önünü kesince bindiği taksiyi kaçırdı
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