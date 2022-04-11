Haber Giriş: 11 Nisan 2022 Pazartesi 10:07Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Sazlıdere Barajı’nda kaçak avlananlara ceza
İstanbul'da, Sazlıdere Barajı’nda yasa dışı avlananlara yönelik denetim yapıldı. 3 kişiye para cezası kesildi.
İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Sazlıdere Barajı'nda yapılan denetimde, 400 metre uzatma misina ağ ve bir şişme bota ele geçirildi.
Kaçak avlanan 100 kilogram canlı balık da suya geri bırakıldı.
3 kişiye toplam 15 bin 600 lira ceza kesildi.
Etiketler: İstanbul Kaçak Avcılık
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