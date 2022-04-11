İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Sazlıdere Barajı'nda yapılan denetimde, 400 metre uzatma misina ağ ve bir şişme bota ele geçirildi.

Kaçak avlanan 100 kilogram canlı balık da suya geri bırakıldı.

3 kişiye toplam 15 bin 600 lira ceza kesildi.