Haber Giriş: 11 Nisan 2022 Pazartesi 09:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tunceli'de araç şarampole devrildi: Hakim, savcı ve avukat yaralandı
Tunceli'de kontrolden çıkan bir araç şarampole devrildi. Kazada, otomobilde bulunan Tunceli Cumhuriyet Savcısı Ferhat Akıl, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Hakim Emre Küçükbaşol ile avukat Arif Yıldız yaralandı.
Avukat Arif Yıldız'ın kullandığı otomobil, dün akşam saatlerinde Hozat-Pertek kara yolunda şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan Tunceli Cumhuriyet Savcısı Ferhat Akıl ile Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Hakim Emre Küçükbaşol yaralandı.
[Fotoğraf: DHA]
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Tunceli Trafik Kazası
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