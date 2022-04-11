Haber Giriş: 11 Nisan 2022 Pazartesi 09:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
DEAŞ'a finansal destek sağlayan şüpheli tutuklandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde terör örgütü DEAŞ operasyonu düzenlendi. Gözaltına alınan şüpheli işlemlerin ardından tutuklandı.
İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), terör örgütü DEAŞ'a finansal destek sağladığı iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan Veysel A'nın yerini tespit etti.
Şüpheli, ekiplerce düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.
Veysel A, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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