Adana'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, cinayet, silahlı yağma, uyuşturucu ticareti gibi suçları işlediği belirlenen bir çeteyi, teknik ve fiziki takiple deşifre etti.

Ekipler belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Polis helikopterinin havadan destek verdiği operasyonda çete üyesi olmaktan hakkında yakalama kararı bulunan 30 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.