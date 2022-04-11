TEM Otoyolu Ankara istikametinde seyir halinde bulunan 2 otomobil, bir kamyon ve bir hafif ticari araç, zincirleme kazaya karıştı.

Kazada 1 kişi yaralanırken, otoyol Ankara istikametine bir süre kapandı.

Yaralı hastaneye kaldırılırken, yol araçların kaldırılmasından sonra tekrar trafiğe açıldı.