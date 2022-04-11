Haber Giriş: 11 Nisan 2022 Pazartesi 07:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
TEM'de zincirleme kaza
[Fotoğraf: DHA]
Bağcılar'da TEM otoyolu üzerinde sabah saatlerinde yaşanan zincirleme kazada, 1 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle Ankara istikameti kısa süreli trafiğe kapandı.
TEM Otoyolu Ankara istikametinde seyir halinde bulunan 2 otomobil, bir kamyon ve bir hafif ticari araç, zincirleme kazaya karıştı.
Kazada 1 kişi yaralanırken, otoyol Ankara istikametine bir süre kapandı.
Yaralı hastaneye kaldırılırken, yol araçların kaldırılmasından sonra tekrar trafiğe açıldı.
Etiketler: İstanbul Trafik Trafik Kazası
Son Haberler
- 07:45
- 07:31
- 06:36
- 06:36
- 06:14
Sıradaki Haber
İstanbul'da 5 katlı binada çıkan yangın söndürüldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz