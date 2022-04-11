Haber Giriş: 11 Nisan 2022 Pazartesi 05:52Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
BUDO seferlerine "olumsuz hava" engeli
[Fotoğraf: DHA Arşiv]
Kuvvetli rüzgar ve yağışlı hava deniz ulaşımında aksamalara yol açıyor. Bursa Deniz Otobüsleri'nin bazı seferleri iptal edildi.
BUDO'nun sabah yapılması planlanan bazı seferleri gerçekleştirilemeyecek.
Yapılan açıklamaya göre olumsuz hava koşulları nedeniyle Bursa-İstanbul, İstanbul- Bursa seferleri yapılamayacak.
Ayrıca, Bursa-Armutlu, Armutlu-İstanbul seferleri de iptal edildi.
İptal edilen seferlerle ilgili şirketin www.budo.burulas.com.tr internet adresinden bilgi alınabilecek.
Etiketler: Bursa İstanbul Deniz Otobüsü Ulaşım Fırtına
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