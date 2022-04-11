Haber Giriş: 11 Nisan 2022 Pazartesi 01:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsun'da tartışma kanlı bitti: 1 ölü
[Fotoğraf: TRT Haber Arşiv]
Samsun'un Bafra ilçesinde bir kişi tartıştığı yeğenini silahla öldürdü.
Samsun'un Bafra ilçesinde ağabeyinin oğlu Sebahattin K. ile kahvehane işleten Selahattin K. arasında iş yerindeki anlaşmazlıklarından dolayı tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Selahattin K.'nin, yanında bulunan tabancayla ateş ettiği Sebahattin K. olay yerinde hayatını kaybetti.
Jandarma ekipleri, olay yerine gelerek geniş güvenlik önlemi aldı.
Olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Etiketler: Samsun Kavga Polis Bireysel Silahlanma
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