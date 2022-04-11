Mezarlık Üstü Caddesi'ndeki 5 katli bir binanın üst katında çıkan yangında, alevler kısa sürede tüm katı sararken, metal kaplama atölyesinde çalışan işçiler kendilerini güçlükle dışarı attı.

İhbar üzerine bölgeye Avcılar ve Beylikdüzü'nden itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına kısa sürede müdahale etti. Dumandan etkilenen bir işçi binadan çıkarılarak 112 Acil Sağlık ambulansında tedavi edildi.

Ekiplerin müdahalesi ile alevler diğer katlara sıçramadan söndürüldü. Yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma sürdürülüyor.

"İçeride çalışanlar var"

Alevleri yandaki fabrikalardan birinden görerek itfaiyeyi arayan Hüseyin Yalçın, "İşyeri sahibini aradım, 'içeride çalışanlar var' dedi. Isınma amaçlı ateş yaktıklarını düşündüm. Ancak, daha sonra alevler büyüdü. İtfaiyeyi aradık, gelip söndürdüler" dedi.