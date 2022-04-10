Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, yarın Bolu'da sağanak şeklinde başlayacak yağışın akşam saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde yer yer kuvvetli kar yağışına dönmesi bekleniyor.

Başta Bolu Dağı Geçidi olmak üzere meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don ile tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.