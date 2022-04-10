Haber Giriş: 10 Nisan 2022 Pazar 23:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bolu'nun yüksek kesimleri için kuvvetli kar uyarısı
[Fotoğraf: AA (arşiv)]
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yarın akşam saatlerinden itibaren Bolu'nun yüksek kesimlerinde kuvvetli kar beklendiği bildirildi.
Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, yarın Bolu'da sağanak şeklinde başlayacak yağışın akşam saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde yer yer kuvvetli kar yağışına dönmesi bekleniyor.
Başta Bolu Dağı Geçidi olmak üzere meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don ile tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Etiketler: Bolu Kar Yağışı Meteoroloji
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