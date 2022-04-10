Haber Giriş: 10 Nisan 2022 Pazar 22:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Suriye'ye geçmek isteyen PKK'lı terörist, Şanlıurfa'da yakalandı
[Fotoğraf: AA (arşiv)]
Suriye'ye geçme girişiminde bulunan PKK'lı terörist, Şanlıurfa'da yakalandı.
Şanlıurfa İl Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada kentte terör örgütü mensubu bir kişinin bulunduğu tespit edildi.
Suriye'ye illegal yollardan geçme girişiminde olduğu anlaşılan PKK'lı terörist, jandarmanın yürüttüğü takiple Şanlıurfa Otogarı'nda yakalandı.
Gözaltına alınan örgüt mensubu, işlemleri için Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Etiketler: Suriye PKK/KCK Terörle Mücadele Şanlıurfa
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