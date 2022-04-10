Haber Giriş: 10 Nisan 2022 Pazar 21:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çankaya'da su kesintisi yapılacak
[Fotoğraf: Getty]
Ankara'nın Çankaya ilçesinde bu gece 23.59'dan yarın 12.00'ye kadar su kesintisi yapılacak.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından, Çankaya'nın tamamını besleyen ana isale hattında arıza yaşandığını açıkladı.
Bu gece 23.59'dan itibaren yarın 12.00'ye kadar Çetin Emeç Caddesi üst kesimleri başta olmak üzere Çankaya ilçesi genelinde su kesintisi yaşanacağını belirten Yavaş, "Mağdur olmamanız için çalışmalarımız kesintisiz devam ediyor" dedi.
Etiketler: Ankara
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