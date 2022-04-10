Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından, Çankaya'nın tamamını besleyen ana isale hattında arıza yaşandığını açıkladı.

Bu gece 23.59'dan itibaren yarın 12.00'ye kadar Çetin Emeç Caddesi üst kesimleri başta olmak üzere Çankaya ilçesi genelinde su kesintisi yaşanacağını belirten Yavaş, "Mağdur olmamanız için çalışmalarımız kesintisiz devam ediyor" dedi.